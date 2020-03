Asesinan a actor que hacía las voces de “Gohan”, “Dexter” y otros famosos personajes

El actor mexicano de doblaje Luis Alfonso Mendoza, conocido por dar vida con su voz a personajes icónicos de la televisión como “Gohan”, de la serie animada “Dragon Ball Z” y a “Dexter”, entre muchos otros, fue asesinado en un ataque armado en la Ciudad de México.

En el hecho, ocurrido el sábado en la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, también fueron atacados a tiros una mujer y otro hombre, quienes según medios locales serían la esposa y el cuñado del actor.

De acuerdo con el portal Proceso, el móvil del ataque habría sido un pleito por el litigio de un inmueble.

Al lugar del crimen se hicieron presentes policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La zona fue acordonada para facilitar las labores de los Servicios Periciales y del agente del Ministerio Público de la zona.

Tras confirmarse el fallecimiento de Mendoza, colegas suyos dentro del mundo del doblaje se manifestaron en las redes sociales lamentando la trágica noticia.

El famoso actor Mario Castañeda, conocido por interpretar, entre otros, a “Gokú”, también en “Dragon Ball Z”, donde compartió directamente con Mendoza.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso”, lamentó Castañeda en un tuit. “(…) Afortunadamente, te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas, y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste”, sentenció.

