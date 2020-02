¡Qué vergüenza! Galilea Montijo intenta bailar Pole Dance y fracasa en el intento

En el programa Hoy, María León fue invitada para atender la sección fit "La rutina de Hoy". La artista decidió enseñarles a algunos de los conductores sus habilidades en el tubo con una clase de Pole Dance y terminó siendo toda una guerra de burlas y críticas hacia Galilea Montijo.

Lambda García, Andrea Escalona, María León, Galilea Montijo y Paco Stanley fueron los famosos que aparecieron a cuadro durante esta sección del programa para aprender un poco sobre lo qué es el Pole Dance y cómo se lleva a cabo.

León mostró diferentes pasos de baile para hacer en el tubo, siendo Paul Stanley el primero en imitar a la experta en esta clase de bailes, seguido por Lambda García y Andrea Escalona, quienes se suponía serían los únicos en intentarlo dado que eran los vestidos de forma adecuada.

En la segunda ronda de alguna manera convencieron a Montijo para intentar un paso, mismo que en su inicio lo hizo con absoluta sensualidad que al final fue reemplazada por torpeza ya que al momento de sostenerse con las manos elevando un poco los pies, Galilea no lo hizo provocando las críticas.

Tras el fallido intento la jalisciense aclaró que le salía mejor el segundo paso que realizó Paul, demostrando que no mentía al hacerlo sin esfuerzo llevándose aplausos.

Desata críticas y burlas

Aunque eso no distrajo a los internautas de su primer baile y la criticaron asegurando que solo fingió no saber para no descubrir lo "teibolera" que es.

“La Gali se hizo la que no sabe", “Buena para el tubo", “Cómo que la Gali no le quiso enseñar cómo se hace el tubo tubo", “Nomás fingió no saber", “Galilea lo que se trae desde cuna no se olvida", "la Gali re bien que le sabe al tubo jajaja", "ya tiene experiencia que no se haga", "Como le hace al guey la Gali, entro por la puerta grande lustrando el tubo", fueron algunos de los comentarios en YouTube.