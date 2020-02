Revelan foto de Sergio Andrade y Pati Chapoy de cuando tuvieron un romance

View this post on Instagram

#espectáculos Paty chapoy odia a Gloria trevi por eso la atacan mucho :Sergio Andrade. #SergioAndrade confirmó que sí fue amante de #PatyChapoy en los años 80's y fue en el libro #AmargaSeducción, de la periodista #ClaudiaDeIcaza en donde Andrade hizo la revelación,aunque la Chapoy siempre ha negado estas acusaciones. 'Me molesta la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años, pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (#GloriaTrevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar', confirmó Andrade, un poco enojado. Icaza realizó la entrevista al compositor a través de e-mail y él textualmente dijo lo siguiente: 'Todos los que me rodeaban en aquella época (1983-1984) se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde'. Sergio también indicó que salían a comer a lugares discretos o que ella iba a su oficina y que a veces Chapoy bromeaba diciendo que no fuera a estar el carro de Álvaro (su esposo) estacionado por donde andaban y la fuera a descubrir. Sergio confesó que se conocieron en una salita de fotocopiadoras del programa #SiempreEnDomingo y que a partir de ahí empezaron a ser amantes. Él tenía 28 años y ella 33 en esa época. Andrade también confesó que no le gustaban las mujeres casadas pero con Chapoy sucumbió ante la tentación. Fuente :la nna. Radio fórmula. #sinreservasqro