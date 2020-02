Dalú "revela" que tuvo intimidad con Carlos dentro de La Academia

Recientemente Dalú cantó la polémica canción que le compuso a Carlos, con quien tuvo un fugaz romance dentro de La Academia, sabiendo que él no estaba soltero.

Muchos se rumoró que, pese a las rígidas reglas del show, los alumnos habrían tenido algo más que besos y abrazos.

Es más, varios usuarios en redes sociales incluso aseguraron que los enamorados habrían tenido momentos más íntimos y que no se permiten dentro del reality.

Aunque en su momento la misma producción lo negó, asegurando que está prohibido tener relaciones íntimas en el programa, la canción “Mejor Sola” parece decir otra cosa.

Algo más

La ganadora de la décimo segunda edición estuvo de invitada con Jesse Cervantes en EXA FM, y cantó un pedacito de su canción, que ha sido del gusto de sus fans.

"No me gustan las mentiras pero en ti saben divinas. Quién diría que perdí dos meses en tus tonterías y las mil y un caricias, escondidos día a día con tu lengua jugueteando y tus dientes mordisqueando". "No te quedaste queriéndome tener", asegura una frase.

Pero lo más polémico comienza conforme la canción va avanzando, y es que la joven da a entender que ella y Carlos tuvieron intimidad.

"Noches enteras juré que cambiarías pero no, lo descarado no se quita. Mejor sola que mal acompañada. No me alcanzan las palabras para describir lo mucho que te falta, mejor sola que siendo tu coartada, que soy la mala, que mis besos te llevaron a la trampa, que jamás le fuiste infiel y si preguntan cuéntales que actúas muy bien y que no te quedaste queriéndome tener".