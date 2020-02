Claro Música te lleva al concierto de Guns n' Roses en Guatemala

Guatemala será escenario de uno de los conciertos más esperados e históricos de la temporada: Guns n' Roses. ¿Estás emocionado? La banda llegará al territorio nacional como parte de su gira Not In This Lifetime, la cual arrancó hace unos años.

Desde hace algunos años Claro ha sido el responsable de varios de los principales conciertos que se han realizado en Guatemala y este no será la excepción. La marca traerá al país a esta icónica agrupación que se presentará por primera vez ante miles de sus fans nacionales y extranjeros. Con el objetivo que los usuarios de la marca puedan disfrutar de la experiencia y vivir de cerca este esperado show, Claro ha anunciado que tendrán promociones y descuentos especiales, así como sorteo de entradas. ¡Sigue leyendo!

Preparate para el concierto del año con Claro Música 🤪 Quedate pendiente que se vienen muchas sorpresas. Posted by Claro Guatemala on Friday, February 7, 2020

Claro te lleva al concierto

Si eres usuario de los servicios de Claro podrás ser parte de la historia gracias a los descuentos exclusivos que la marca ofrece por tiempo limitado a través de la app Claro Club. También puedes participar en los sorteos de entradas por medio de las redes sociales de Claro.

Eso no es todo, ya que al escuchar la playlist "ROCKEA CON GUNS N' ROSES" en la app Claro Música también estarás participando por entradas (escúchala todas las veces que puedas para más oportunidades).

Para ser parte del histórico concierto de Guns n' Roses solo debes ser usuario de la aplicaciones móviles Claro Música y Claro Club. ¡Así de fácil!

😱🤩 Aprovechá este beneficio de Claro Club para corear junto a Axl Rose, 😎🎵 los más grandes hits de Guns N' Roses. 🎸 Descargá la app: ⬇

Android: https://t.co/EAdULYYJB0

iOS: https://t.co/8Rd1dMLY4F pic.twitter.com/UrahJt1ha0 — Claro Guatemala (@claroguatemala) February 21, 2020

Guns n' Roses en Guatemala

El show de la legendaria banda metalera Guns n' Roses tendrá lugar el próximo 8 de abril en el Estadio Cementos Progreso.

El show fue anunciado por Duff McKagan, quien participó en un programa de radio en donde afirmó que visitaría el país este año. Además del bajista, los demás integrantes de la banda también formarán parte de este show estelar. Entre ellos: Axl Rose, Slash, Richard Fortus y Dizzy Reed.

Se espera que sea uno de los espectáculos más impresionantes del año y los fans del grupo están emocionados de poner cantar a todo pulmón éxitos como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Welcome to the Jungle”, “The Garden”, “Don’t Cry” y muchos más.