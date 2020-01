Confirman los precios de las entradas al concierto de Guns N' Roses en Guatemala

Hace tan solo unos días se anunciaba con gran emoción que Guns N' Roses estaría llegando a Guatemala por primera vez. La promotora confirmó la fecha y el lugar en el que se estará llevando a cabo la presentación.

Será el próximo 8 de abril cuando la gira de la banda estadounidense aterrice en el país. El espectáculo tendrá lugar en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6.

Por medio de las redes sociales, los guatemaltecos manifestaron su emoción ante la magnitud del concierto que se viene en los próximos meses

Recientemente, se revelaron lo que esperaban todos: Los precios de las entradas. A continuación te contamos las localidades junto con los precios de las entradas.

General: Q500

Preferencia: Q750

Tribuna: Q750

Gramilla: Q1,100

Vip: Q1,600

Platea: Q3,000

Diamante: Q3,000

Cortesía

Los boletos estarán a la venta en todos los puntos de Todoticket en una preventa a partir del lunes 3 de febrero y al público en general el 5 febrero. "Será un espectáculo de lujo. La banda está mas que preparada para sorprender a los guatemaltecos", afirma Juan Diego Muñoz de Espectáculos Internacionales.

La gira de lujo de Guns'n Roses

Los Guns’n Roses llegan al país de la mano de su gira Not In This Lifetime, la cual arrancó en 2016 y los ha llevado a complacer a sus más fieles seguidores. Costa Rica, Ecuador, Perú y Argentina, entre otros son algunos de los países confirmados hasta el momento.

Fue hace unos años atrás cuando se dio el primer intento para que la banda visitará Guatemala, el cual fracasó debido a que la productora no cumplió con lo pactado.

Durante el concierto de Guns’n Roses, los asistentes podrán disfrutar de un gran setlist, en el cual no faltarán éxitos como "November Rain", "Paradise City" y "Welcome to the Jungle", entre otras.

Habrá que esperar que otras sorpresas nos tiene preparada la banda liderada por Axl Rose.