Niurka confiesa que se siente atraída por esta voluptuosa cantante mayor que ella

Niurka Marcos siempre ha sido noticia al dar polémicas declaraciones. Ahora sorprendió al decir que no es lesbiana, pero que la han querido enamorar muchas mujeres.

Sin embargo no se cierra a dicha posibilidad más adelante en su vida.

A sus 52 años, siempre se ha caracterizado por su personalidad desparpajada y sus declaraciones extrovertidas.

Y es que la cubana se sinceró con el programa “Cuchara Wolrd TV”. Y, fiel a su costumbre, dijo sin pelos en la lengua que si le gustaran las mujeres, ella sería la dominante y hasta confesó quiénes son las famosas a las que ya les echó el ojo y qué es lo que haría con ellas.

“Soy cabeza, soy guía. Entonces no puedo ser la nena, no, sería yo el cab***”, dijo la bailarina sobre su rol si es que tuviera una experiencia lésbica, además de revelar los nombres de las mujeres a las que le gustaría probar.

"Angelina Jolie. Mexicana me comería a Yola (Yolanda Andrade), pero porque ya la he probado. ¿Más madurita de la farándula? Me ‘comería’ a Maribel Guardia, está bella, es mayor que yo, como 10 años, creo que tiene 60, pero está muy bella, yo digo lo que ‘comería’, pero cuando me dé por eso, yo creo que voy a ser una vieja muy promiscua de la tercera edad”, fueron las palabras con las que Niurka demostró que anda desatada.

En busca de un “Sugar Daddy”

Y esta vez la preciosa cubana no tuvo reparo alguno en afirmar que ya está cansada de la soltería y dijo que anda en busca de su príncipe azul, pero ahora quiere a un hombre madurito, al que solo le pide un requisito muy importante: tener mucho dinero.

Así lo reveló Niurka durante su reciente paso por los premios Lo Nuestro, de Univisión, donde dijo a todo pulmón que está recibiendo hojas de vida para ver si alguien se le apunta.

“Yo ando buscando un sugar daddy para que me mantenga en mi tercera edad mía”, comentó la siempre muy entretenida vedette, quien agregó que la prensa le ha inventado una edad mayor a la que tiene, pues dijo ser una mujer mucho menor.

“Yo soy una mujer de la mediana edad, y muy bella, con una edad biológica de 35 años y necesito un sugar daddy que aunque no responda…”, agregó la bella actriz.

Y a la hora de mencionar a quién le gustaría tener dentro de su lista de posibles ganadores de su corazón, la ex del productor Juan Osorio dijo que ya tiene a un galán en mente, pero incluso dijo algo sobre su orientación sexual. “Me gusta Vin Diesel, que aunque dicen que es bisexual, me lo como”.