Danna Paola y su extravagante vestido en la final de “La Academia” desatan divertidos memes

Quería tomarme el tiempo para escribir sobre este proyecto y sobre seres humanos tan bellos que ahora ocupan un lugar especial en mi vida. Pocas veces llegas a un proyecto y te sientes en casa, te abrazan y te hacen sentir especial. No por ser quien seas “cantante” “actor” o figura pública, si no abrazar tu persona, tu alma, así sin filtros… y disfrutar de lo que nos regala la vida, que es compartir la misma en este proyecto., El haberlos conocido ha sido de los regalos más bonitos de esta etapa, los admiro tanto a cada uno, les aprendi tantas cosas y estoy muy feliz, d de verdad me llevo a “La Academia” y a mis amigos de panel en el corazón por siempre, ha sido muy especial todo esto para mi, gracias infinitas gracias a todos. Gracias @aztecauno por confiar en mi Como critica y como artista, a los maestros, la producción, a el bello público por vernos cada domingo, a los memes, los votos, las risas, a mis Dreamers, todos mis fans por tanto amor y apoyo en cada proyecto, los amo!!! pero sobre todo gracias a cada uno de los académicos, tan brillantes, genuinos y talentosos que me enseñaron más de lo que me imaginé, los quiero mucho de verdad, de corazón, gracias por aterrizarme y hacerme volar cantar, llorar y emocionarme con ustedes 🖤✨ los voy a extrañar mucho! Y lo dije con mis amigos críticos en una de nuestras noches épicas, “ De que sirve el éxito si no lo compartes con gente valiosa” esto es el inicio de algo gigante, GRACIAS 🖤xx