¿Danna Paola le envió indirectas de despecho a su ex con su última canción? Así respondió la cantante

En Twitter se rumora que Danna Paola aún no logra superar a Eleazar Gómez, y que su más reciente canción “Sodio” se trata de él.

En el video oficial de la canción, la cantante aparece como una sirena que se enamora de un hombre que está enamorado, pero de otro varón. Fans de ambos aseguran que podría ir dirigida a su exnovio Eleazar.

“Honestamente he escuchado algunos comentarios por ahí, pero la verdad aun no lo escucho y no sé a qué se refiere la gente”, respondió el actor asegurando que desconoce si el tema puede ser biográfico o no.