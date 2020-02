Famosos repudian el asesinato de la niña Fátima y piden justicia

Fátima salió de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, en la colonia Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, en compañía de una mujer (que era su madre) el pasado 11 de febrero; fue hasta el sábado 15 que hallaron su cuerpo en la alcaldía Tláhuac.

La menor de 7 años de edad es otra víctima de femicidio en México, hecho que ha provocado indignación y conmoción entre los mexicanos.

A través de redes sociales, varios celebridades exigen justicia para la pequeña quienes se han unido al grito de #JusticiaParaFátima.

Joy Huerta, Tiaré Scanda, Alberto Guerra, Mauricio Martínez, Polo Morín son algunos de los que reclamaron en las últimas horas a las autoridades.

El angel de la independencia ERA un monumento para celebrar la libertad, libertad que YA NO EXISTE. Libertad que se ve aplastada por el miedo y la inseguridad. NADA que celebrar. No están solas. Estoy con ustedes, porque somos nosotros, por que somos TODOS. #NiUnaMenos

7 años. 7 años. Tenía 7 años carajo. La secuestraron, violaron y asesinaron. @Claudiashein Ahorita si? O todavía no? Que lo quemen todo. ¿Con que cara se atreven a decir que no son los formas de manifestar porque las están matando? Que lo quemen todo. #JusticiaParaFatima pic.twitter.com/XMCllHsKwA

No salió sola de noche…

No llevaba minifalda…

No se escapó…

No tenía pareja…

¡Lo que si tenía eran SOLO 7 añitos!

Carajo!!!!! Una niña!! 💔😡

O ahora que pretexto hay????#JusticaParaFatima #NiUnaMasNiUNaMenos pic.twitter.com/anBNL6DzQU

— Mariana Zacarías (@marianazac) February 18, 2020