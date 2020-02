Ana Bárbara se presenta en “La Academia” y ataca a Arturo López Gavito

En la semifinal de “La Academia”, los académicos contaron con la participación de Ana Bárbara al darle un merecido homenaje y, para sorpresa de todos, la intérprete cantó junto a ellos.

Lo que nadie se esperaba es que tras finalizar la presentación, la intérprete de que “Te busqué” se fue en contra del crítico Arturo López Gavito, quien en el tercer concierto mencionó que esa canción es espantosa y horrible.

“Este señor osadamente, sin pensar a quién hiere o cómo hiere pues a veces emite un juicio; una cosa es decir una crítica y dar una perspectiva de un alumno y otra cosa es destrozar una obra sea lo que sea. A mí no importa que no le guste, es más me vale absolutamente me vale m*dre, pero lo que realmente tiene que hacer es que no se puede ofender”, dijo Ana Bárbara.