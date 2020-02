Verónica Castro revela la verdadera razón por la que no regresó a “La Casa de las Flores”

“La Casa de las Flores” se convirtió en una de las series de Netflix de origen mexicano más famosas de la actualidad.

La trama estuvo protagonizada por Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Dario Yazbek y Verónica Castro, quien terminaría por retirarse de la producción luego de la primera temporada.

Tal noticia generó mucho impacto en su momento ya que el personaje al que interpretaba se volvió muy querido por los seguidores de la serie.

Sin embargo, el personaje fue retirado sin más explicaciones, hasta ahora que Verónica decidió hablar al respecto.

Durante una plática con Galilea Montijo para su nuevo programa ‘Latinus’, Castro aclaró que no fue ella quien no quiso regresar para la segunda temporada, sino que el productor, Manolo Caro, ya no quiso su participación.

"No regresé porque él no quiso, yo ya había arreglado todo con la gente de Netflix. Pero él tenía ya otra idea, entonces yo le dije ‘las segundas partes nunca han sido buenas’, entonces ahí quedó todo y bueno hicieron lo que tenían que hacer", confesó.

A pesar de que no la quisieron de regreso, la famosa señaló que fue una experiencia muy buena trabajar en el proyecto.

Verónica Castro finalmente aclara que pasó con el productor de La casa de las flores : 'No regresé porque él no quiso, yo ya había arreglado todo con la gente de Netflix', le contó a Galilea. pic.twitter.com/zEtM3JwaGt — Vaya Vaya 🤔 (@soyvayavaya) February 12, 2020

Por esto decidió retirarse

En esa misma entrevista, la actriz por fin reveló los motivos por los que decidió ponerle un punto a su exitosa carrera artística: los chismes mezclados con problemas familiares.

Castro confesó que su madre, Socorro Castro, se encuentra enferma desde finales del año pasado y en lo que va de este 2020, hecho que la ha tenido muy preocupada.

Como medida inmediata, la Vero dijo que fue el momento “de mandar todo a la fregada. Yo necesito concentrarme en este asunto que, para mí, es mi prioridad. Te pones mal, porque no está en tus manos. El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa”, declaró.