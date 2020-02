VIDEO. El momento en el que Joaquín Sabina cayó del escenario en Madrid

El cantante Joaquín Sabina sufrió una grave caída durante su concierto en el Wizink Center de Madrid. El trovador había comenzado su presentación, en la que posteriormente lo acompañaría Joan Manuel Serrat. Sin embargo, dio unos pasos al frente y cayó del escenario.

Sabina comenzó su concierto pasadas las 20:00 horas. Luego, 30 minutos más tarde, decidió pronunciar unas palabras previo a cantar el tema "Mediterráneo". Sin embargo, dio unos pasos al frente y se desplomó en el foso del escenario.

La altura de su caída fue de al menos dos metros. Tras el accidente, los paramédicos lo trasladaron en una camilla. El público esperó unos minutos. Pero, el artista regresó a la tarima en silla de ruedas acompañado de Serrat para dar una triste noticia.

Los artista decidieron suspender la actuación. Sabina explicó que sentía un dolor fuerte en el hombro. Por esta razón, se vieron obligados a posponer el concierto. Hasta el momento, se conoce que el show fue aplazado para el 22 de mayo.

"Estas cosas solo me pasan en Madrid. Lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro", expresó Sabina.