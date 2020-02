Ingrid Coronado rompe el silencio y confiesa que sufrió de violencia en varias relaciones tóxicas

Después de su salida del programa “Venga La Alegría”, Ingrid Coronado ha revelado varios datos sobre su vida que nadie conocía y que por lo mismo han causado un gran escándalo mediático.

En su nueva faceta como youtuber, la ex presentadora de TV Azteca ha aprovechado para dar consejos de vida, en los que pone de ejemplo los duros momentos que soportó cuando padeció depresión y hasta episodios violentos.

“Es total y completamente normal, buscar aceptación en los demás; debo decirles que yo viví así por mucho tiempo, queriendo tener una imagen reconocida y esperando que la gente opinara bien de mí”, confesó la conductora que durante muchos años estuvo al frente del programa Venga la Alegría.

Añadió que dicha búsqueda la hizo aceptar situaciones incómodas: “Sólo me llevó a estar en relaciones muy muy tóxicas, a aguantar violencia y sobre todo situaciones que lastimaron mi autoestima, todo con tal de mantener una imagen de mujer fuerte y exitosa”.

Buscó sanación como persona

“El día que me cansé de recibir ese trato, de regalar mi poder, cuando dejé de escuchar las voces exteriores que me debilitan, cuando comencé a sanar cada una de mis células, cuando dejé de condenar o culpar a los demás por lo que me pasa a mí, ese día me di cuenta de algo que es muy importante, soy mucho más de lo que la gente puede opinar de mí, descubrí mi valor y comprendí que el único camino posible es el del autoconocimiento”, aseguró la ex esposa de Fernando del Solar.

“Dejar de venderse es comenzar a nutrir tu alma desde adentro, con integridad, alimentar el corazón con amor, reconocer las vulnerabilidades y descubrir de qué están hechos tus miedos. Darnos cuenta que nuestro valor no depende de la opinión de nadie y ver que las opiniones de la gente tienen más que ver con ellos que con nosotros, aprender a mirar a los ojos con ternura y con claridad en el corazón, así nos damos cuenta que no habrá dinero que alcance para comprar nuestra libertad”, continuó explicando.

Finalmente, la también cantante reiteró la importancia de dar este tipo de giros siempre que sea necesario, pues de acuerdo con su propia experiencia, todo cobra un nuevo sentido cuando se pasan por alto las opiniones y las duras críticas de otras personas, como a ella le ocurrió.