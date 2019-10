Fans quedan “espantados” con rostro de Ingrid Coronado al natural y le acusan de lucir como “abuelita”

View this post on Instagram

Quiero compartirles que todo este año ha sido no solo de viajar y descansar, también me he metido muy a fondo a aprender diferentes disciplinas y filosofías que nos den herramientas para tener una mejor calidad de vida y vivir con más alegría, balance y bienestar. Entre mis deseos he estado aprendiendo a cocinar recetas más sanas y nutritivas. Por lo que estos días estuve en un retiro que me dejó impresionada, xq me di cuenta de las delicias que se pueden preparar fácil, rápido y con niveles de nutrición tan altos en una #alimentacionabasedeplantas Gracias Ga y Ale por todo las quiero montones! Y a @healinequilibrium Priscila, Claire, Denisse, Modesto, Salvador y todos los que colaboran en este Paraíso por enseñarnos con tanto amor. Estoy trabajando en algunos proyectos con los que pronto podré compartir con Uds todo lo que he aprendido en este casi año de “sabático” 😊 #nutricion #amor #feliz #blessed #alegria #balance #bienestar #paz #equilibrio