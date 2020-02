Bárbara de Regil se baja el top y muestra la razón por la que ama sus senos

Bárbara de Regil se ha hecho famosa por tener uno de los cuerpos más atléticos y perfectos del espectáculo en México. Sin embargo, la actriz dejó ver que hasta ella tiene sus imperfecciones.

En un reciente video que grabó junto a su hija Mar, la actriz se bajó el top blanco que traía puesto para demostrar que su busto no es perfecto y tiene estrías.

Mostrándolas con orgullo, la modelo aseguró “esto es parte de lo que soy”, haciendo énfasis en el amor propio.

Bárbara dice en el clip: “Haz que tu vida sea tan bonita como se ve en Instagram, y escribió lo siguiente: “♥️ AMO HACER EJERCICIO 🌸 AMO MI CUERPO ♥️✨ AMO DECIR LO QUE SIENTO 🌸✨ AMO HABLAR CON LA VERDAD 🌸✨ AMO SABER QUIEN SOY ✨♥️ LAS AMO A USTEDES …. ustedes que no son mis fans …. SON MI FAMILIA ❗️♥️✨🌸

¿Volverá a ser madre?

Recientemente, Bárbara de Regil aseguró que se encuentra en una buena etapa de su vida y que además de sus nuevos proyectos en el cine y la televisión tiene la intención de convertirse en madre por segunda ocasión.

Estas fuertes revelaciones las hizo durante una reunión con medios de comunicación, donde la protagonista de Rosario Tijeras relató que debido a que ha estado de gira por el país presentando su clase motivacional de cardio se encuentra bajo mucho estrés, pero en sus planes está el volver a tener un hijo.

“Yo ya estoy en el intento, por mi bien que no pegue para seguir intentándolo diario, sí se puede, lo que pasa es que ahora tengo mucho estrés, estoy tomando hasta nueve vuelos a la semana y yo no estaba acostumbrada, o sea, yo no soy cantante, los cantantes viajan, suben, bajan, yo soy actriz, que de repente me digas que ya estoy llevando una vida de rockstar, estoy súper desequilibrada”, confesó en entrevista con Venga la Alegría.