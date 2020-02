Tras polémica relación, Lupillo Rivera envía emotivo mensaje a Belinda

El 2019 fue un año cargado de rumores entre Belinda y Lupillo Rivera, tras participar en el reality de “La Voz”, los artistas fueron captados juntos de forma cariñosa.

Hasta que el hermano de Jenni Rivera confesó que habían tenido un tórrido romance, situación que la intérprete de “Sapito” negó todo el tiempo.

Aunque todo parece indicar que Rivera ya olvidó a Belinda, el cantante le envió un lindo mensaje a la cantante. En una entrevista para el programa Ventaneando, Lupillo le envió un mensaje a Belinda:

“Échale muchas ganas. Simplemente le deseo lo mejor del mundo a la muchacha, que siga creciendo artísticamente. Ojalá y gane La Voz, la verdad. Y que le eche muchas ganas a la vida”.

Lupillo bromeó con el hecho de que si se había cambiado el tatuaje que tiene de Belinda por uno de Danna Paola y también hizo referencia al interés romántico que tendría en la presentadora Mónica Noguera, a quien le envió un gran ramo de rosas.

“Eso fue para que ya no pregunten (acerca de Belinda), para que ya le den vuelta a la página. No, no, no. En estos momentos mi hermana (Jenni Rivera) me estuviera diciendo que me la llevara calmada porque la soltería es muy peligrosa”, explicó.

Mantiene su promesa

Lo que sigue estando en boca de todos es el enorme tatuaje que el hermano de Jenni Rivera se hizo en el brazo con el rostro de la artista.

Aunque Belinda nunca ha querido hablar de la relación sentimental que existió entre ambos, Lupillo confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda que lo suyo fue más que una aventura con la ojiverde y, por tal motivo, cumplirá hasta la última promesa que le hizo, la cual tiene que ver precisamente con el tatuaje.

“Yo tengo palabra, lo único que me voy a llevar de este mundo es mi palabra, voy a dejar una huella marcada. Yo a esta muchacha le prometí nunca borrármelo, le prometí que ahí se iba a quedar y pase lo que pase ahí tiene que quedarse”, reveló el cantante de música regional mexicana.

“Fue un tiempo feliz que pasamos tanto ella y yo y hasta ahí, así de fácil, como cualquier pareja. Ahí quedó y deseándonos cada quien lo mejor uno al otro”, añadió.