Rafael Amaya “desaparece del planeta” y ni sus coestrellas de “El Señor de los Cielos” saben dónde está

Gracias te doy por nuestros seguidores. protegelos Jesús Malverde, vengo a cantarte; en mis cantares, gracias te doy. Por el milagro ya recibido, Jesús Malverde, gracias te doy. Jesús Malverde, eres el ángel de mi camino, la luz del sol. Por eso mismo vengo a cantarte, Jesús Malverde, gracias te doy. Por esta 6ta temporada…. #Arre