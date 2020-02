Filtran supuestas fotos del “paquete” de Calvin Harris y las redes estallan

Apenas terminaba el show de medio tiempo del Super Bowl LIV con Shakira y Jennifer Lopez, y las redes estallaron. Sin embargo, hubo un tema subido de tono que irrumpió y llamó la atención, especialmente de las mujeres.

En las últimas horas empezó a circular una supuesta foto del DJ Calvin Harris sin ropa y su miembro viril en primer plano.

La primera imagen que se dio a conocer es una simple selfie de DJ al aire libre sin mayores incidencias. Lo cierto es que, junto a ella, fue difundida la que lo pone en el centro de la escena: aparece completamente desnudo y exponiendo su miembro.

En realidad no se sabe si el pene en la imagen es de Calvin y solo hay una línea de barbilla y barba en la cara de alguien en exhibición. Sin embargo, debido a la línea de barba, la gente dice que es similar a la de Calvin y saltan a la conclusión de que la foto es real.

De todos modos, sería apresurado confirmar que se trata realmente del creador de éxitos como "We Found Love" o "Summer", debido a que el rostro del protagonista se encuentra oculto en dicha imagen.

Hasta el momento no se sabe quién es él o la responsable de filtrar esta supuesta íntima imagen de Calvin Harris, ni tampoco las razones de esto. Al mismo tiempo, el artista tampoco se ha referido al tema.

En twitter esto no pareció importar y de forma unánime la foto fue atribuida a Harris. La sensación en la red social en general, más allá de la sorpresa, fue el asombro.

Rápidamente los usuarios hicieron caer una lluvia de memes que refieren al tamaño del miembro del músico.

