Andrés García le reclama a Luis Miguel diciendo: “Te hiciste estrella gracias a mí”

En entrevista con el programa Ventaneando, Andrés García confesó que toda su vida ha querido mucho a Luis Miguel, a quien apadrinó cuando era niño en su primera presentación en un programa de televisión en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero también aprovechó el espacio para hacerle un reclamo al cantante por la manera en que se ha conducido con él en los últimos años.

Y es que a García no le agrada que “El Sol” lo contacte mediante terceras personas y no sea directamente él quien lo busque.

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero. No, cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces, háblame tú, no me mandes un tercero, pero no le deseo nada malo”, explicó.

Andrés García espera que al cantante le vaya muy bien. “Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso, y deseo que le vaya lo mejor posible, y le va a ir bien”.

Insiste en que su mamá “ya no está”

Respecto de la segunda temporada de la serie, García espera que lo hagan bien, incluso mejor que en la primera temporada, y que cuiden la historia y la credibilidad de los hechos presentados.

Acerca de la posibilidad de que Honorina Montes (una mujer indigente que vagaba por las calles de Buenos Aires y hoy está recluida en una institución psiquiátrica) sea Marcela Basteri, Andrés García lo descartó.

“Vi la foto, tiene un parecido, no creo que sea, como ya lo dije antes, no quiero repetirlo, Marcela ya no está entre nosotros, según yo sé, pero tampoco lo que yo diga es artículo de fe. Si ellos quieren plantear esa duda (en la serie), que lo planteen”, señaló.

García sí aceptó que Luis Miguel contrató a agentes internacionales para que encontraran a Marcela Basteri, pues el mismo cantante llegó a comentárselo. “Sí la buscó mucho tiempo, y me consta, y ya lo demás que él cuente su historia”, explicó.

El actor descartó hablar más del tema, y expresó: “No quiero perjudicar un producto de una persona que he querido toda mi vida y lo sigo queriendo, que no le hable es otra cosa. Si él me habla, le contesto con mucho gusto, pero que me hable él”.

El año pasado, Andrés García causó cierto revuelo al hacer unas declaraciones respecto de Marcela Basteri. El actor aseguró que Luisito Rey le pidió ayuda para matarla.