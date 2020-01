Mhoni Vidente advirtió sobre el coronavirus y ahora revela controversial detalle para Centroamérica

México se siente amenazado ante el coronavirus, mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que probablemente se encuentra en el país , pues hay un caso bajo sospecha.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales indicaron que la famosa Mhoni Vidente ya había advertido en uno de sus videos que un virus amenazaría a los mexicanos.

En septiembre de 2019 la cubana había advertido al país sobre esta amenaza a la salud bajo el título de Pandemia. La famosa clarividente señaló que sería una gripa “muy extraña” y que no solo afectaría a México, sino también a otras partes del continente Americano.

Además, Mhoni indicó que ha estado demasiado pensativa, ya que “llegan a su mente” imágenes que en Centroamérica habrán varios casos de esta gripe, principalmente afectan a los niños, por lo que le pidió a los padres estar muy atentos a cualquier síntoma.

El Presidente de México reveló que se analiza un posible caso de coronavirus en Tamaulipas y que otro ya fue descartado.

Ya hay identificación de dos casos, uno ya descartado y uno en Tamaulipas que está en observación. Las instrucciones son que se debe estar al pendiente.

México activó en hospitales de alta especialidad medidas para elevar el nivel de sospecha ante posibles casos e implementó vigilancia sanitaria en puntos aéreos, según dio a conocer Reforma.

El 9 de enero, la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo para turistas que tengan plan de viajar a China.

Countries with confirmed 2019-ncoV (Novel #Coronavirus)

As Hong Kong confirmed its first case today (January 22), there are already 7 countries with confirmed cases, starting last 2019 when it was first discovered in Wuhan, China. pic.twitter.com/7rgOdGjifq

— EarthShakerPH (@earthshakerph) January 22, 2020