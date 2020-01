Belinda revela que tiene una relación con compañero del concurso “La Voz”

Todo apunta que Belinda y Lupillo Rivera tienen una bonita amistad, sin embargo, ahora ha causado mucha intriga la relación de la mexicana con otro de los coach del programa.

Belinda y Yahir fueron compañeros en “La Voz” de TV Azteca en donde ambos eran coaches de la competencia musical. Ahora ambos anunciaron que tienen una relación, aunque ambos afirman que es de trabajo, muchos la cantante generó dudas al indicar que es un “tipo muy guapo y caballeroso”.

Ambos anunciaron que serán parte de una musical en México. Los famosos indicaron que se encuentran muy felices ya que inician el año con nuevos proyectos.

Desde entonces se ha rumorado que los dos tienen más que una relación laboral, si no que tienen una relación amorosa.

En una entrevista para un medio mexicano, Yahir indicó que Belinda es una mujer increíble, inteligente, divertida y con un corazón enorme “La verdad es que encontramos una relación increíble…ella además es una gran artista”.

La intérprete de “Duele” rompió el silencio durante una entrevista con el programa “Ventaneando”.

Aunque la cantante descartó que en realidad haya habido un amorío entre los dos, en realidad dejó entrever que sí tuvieron algo.

“Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico”.