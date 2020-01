Representante de Colombia rompe el silencio y explica cómo fue fraude de Miss Global

Tras haber irrumpido la final de Miss Global 2020 señalando que el resultado era un fraude, Jesenia Orozco, representante de Colombia, ofreció una entrevista para revelar la razón de su furiosa reacción durante el evento.

Este martes la reina de belleza habló con el programa Despierta América para ofrecer más detalles de lo ocurrido.

"Todas las niñas llegaron ahí llenas de ilusiones, cada una con diferente historia para cambiar el mundo. El mensaje era muy bonito porque el reinado estaba para empoderar a la mujer y ponerle mucho valor a la belleza interna", recordó.

Y aunque Orozco dijo haber conocido a mujeres maravillosas e inteligentes, “desde un principio hubo cosas muy extrañas con las que no estaba de acuerdo”.

Pese a ello trató de mantener una actitud positiva, pero ya durante el concurso fue evidente que se trataba de favorecer a Miss México al elegirla entre el grupo de 25 semifinalistas.

“Las niñas estaban furiosas… la niña de México no participó en las actividades, no habló mucho, no se comunicó mucho con nadie. Luego la volvieron a llamar a las top 10, luego a las top 11. Se paró todo y llamaron a 8 más. Era como muy confuso”, detalló.

Según Orozco, “antes de que finalizara el show, el señor patrocinador de México salió al lado con el señor Van Pham, dueño del certamen, estaban discutiendo que o ganaba México o no había show”.

Confirman que la final estaba arreglada

Al respecto, la organización de Miss Global emitió un comunicado en donde explicó que Ramiro Gutiérrez, el patrocinador en México, "presionó a la organización para favorecer a la candidata de Miss México".

El certamen se realizó el sábado 18 de enero en la ciudad de Oaxaca, en México, y contó con la participación de representantes de 60 países.

Pero, a la ronda de las 10 semifinalistas se agregó la candidata de República Checa y en la siguiente etapa volvieron a sumar siete concursantes.

Fue cuando Jesenia Orozco comenzó a gritar sobre el escenario: “¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos… es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto".