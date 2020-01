¡Escándalo! En pleno escenario, Colombia denunció que el resultado de Miss Global estaba arreglado

View this post on Instagram

Farándula 📸 Miss Colombia denunció que Miss Global estaba arreglado en pleno escenario. El concurso de belleza se realizó el pasado sábado 18 de enero en la ciudad de Oaxaca, en México, pero mientras se realizaba el evento, las participantes fueron notando algunas irregularidades hasta que una de ellas, Miss Colombia, no pudo más y alzó la voz en el escenario para denunciar un fraude Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos…es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos". Por parte de los organizadores del certamen no se ha emitido algún comunicado y su cuenta oficial de Instagram es privada.