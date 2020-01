Una supuesta ex de Cristian Castro reveló fuertes intimidades del cantante en la cama

View this post on Instagram

#Repost @chicapicosa2 ・・・ Me acaba de llegar esto 👆👆👆 que ella es Wendy la que le hizo el escándalo a #cristiancastro junto la novia … según ella es la que etiquetó a varios medios para dar a conocer la supuesta relación que mantiene con Cristian ….. la persona que me envía esto dice que la mujer quiere fama… eso lo dice la que me lo envía no yo!!!! ////////LA FOTO DE LA SUPUESTA CHICA ESTÁ EDITADA LA REVISTA NO PUBLICA A CRISTIAN POR LO TANTO NO ESTANOS SEGUROS SI ES WENDY