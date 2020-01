El esperado reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston detrás del escenario en los SAG Awards

Sin duda alguna, el tema que ha capturado por completo la atención en la entrega de los SAG Awards fue el esperado y tierno reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Incluso, resuena más en redes sociales que los mismos ganadores de la estatuilla.

Este domingo, los actores coincidieron en la gala. Pero eso ya había ocurrido dos semanas atrás en los Globos de Oro. Ahora la cuestión es que se habían saludado y fotografiado juntos. Y que el mundo entero había sido testigo de esas imágenes.

Brad Pitt watching Jennifer Aniston win her award has us dead? Dying? Done? #SAGAwards pic.twitter.com/0va14ZoNn8 — Entertainment Tonight (@etnow) January 20, 2020

“Dejaremos esto aquí”, indicó la cuenta Twitter de los SAG Awards, que compartió una secuencia de cuatro fotografías de los actores. En dos de las imágenes oficiales Aniston parece querer irse, pero su exmarido al detiene y la sujeta de la mano izquierda.

Minutos antes de encontrarse fuera del escenario, Pitt había subido a recibir su premio y había bromeado nuevamente sobre su soltería: “Voy agregarlo a mi perfil en Tinder".

Mientras esperaba para volver al salón del Shrine Auditorium de Los Ángeles, el actor fue capturado embelesado mirando a su ex esposa en una de las pantallas ubicadas detrás de escena.

La instantánea de Pitt frente a la televisión observando el momento en que Aniston escuchaba su nombre enloqueció a los fanáticos y se volvió viral en Twitter.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

La foto del momento

Pero la foto más esperada no llegó en la alfombra roja, ni en el patio de butacas, ni sobre el escenario. Fue más informal, se realizó en el backstage y dejó ver la emoción y la ilusión de cada uno de los miembros de una expareja porque al otro le fuera bien. Y eso ha sido lo que ha enternecido al mundo.

Pitt, de 56 años, con traje negro, camisa blanca y sin corbata; y Aniston, de 50 años, con un vestido blanco de satén, se saludaban emocionados. Él la tomaba de la mano; ella, por el gesto de su brazo izquierdo, parecía a punto de abrazarle.

Tras esa foto, otra que hacía seguir la secuencia: ella se marchaba del backstage mientras él le agarraba el brazo cariñosamente.