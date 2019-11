Miss Colombia es de las favoritas a ganar Miss Universo del próximo año

View this post on Instagram

“Habiendo conocido de primera mano lo que significa ser la reina de Colombia, puedo decir, sin temor a equivocarme, que nuestra elección va más allá de ser nombrada como la mujer físicamente más bella de Colombia (pues seguramente no lo somos). La Señorita Colombia es una líder, que durante un año alza su voz por los vulnerables, que utiliza su visibilidad para llevar un mensaje de esperanza y que a través del ejemplo inspira a miles de niñas a buscar un futuro más próspero. La reina puede y debe, con su presencia, su voz, su visibilidad y el amor que brinda a las personas desfavorecidas, ponerse al servicio de las necesidades de las comunidades y trabajar para gestionar un cambio, pues la reina debe ser por y para el pueblo. No me resta más sino decirles GRACIAS. Gracias al Concurso Nacional de Belleza por despertar en mí la mujer deseosa de trabajar por Colombia, gracias a mi familia, amigos y seres queridos por acompañarme en este proceso que me ayudó a crecer como abogada, como filántropa y como persona, y gracias a Ustedes, pueblo colombiano, por brindarme su cariño incondicional. Espero que mi sucesora, reciba esta responsabilidad y trabaje arduamente para que continúe construyendo una mejor Colombia. Les quiero compartir una reflexión final: si me volvieran a preguntar por tres palabras que describan a Colombia (así como lo hicieron en la pregunta final de la velada de elección y coronación del año pasado), después de haber recorrido mi país durante un año y de poder conocerlo finalmente a profundidad, reiteraría que Colombia es FELICIDAD, que Colombia es PASIÓN, y que Colombia es PAZ, porque a pesar de seguir buscándola, nadie nos puede arrebatar la esperanza de soñar con un país donde el amor -y no la guerra- predomine en todas las relaciones humanas y donde el diálogo -y no las armas- sea la herramienta más poderosa para alcanzarla”. 💛💙❤️ Felicitaciones @mafearistizabalu por tu excelente papel. Sé que harás una maravillosa labor.