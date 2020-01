Conductora se burla del “labio leporino” de Joaquin Phoenix y causa ira

La popular conductora estadounidense, Wendy Williams, ha estado en la boca de muchos por un comentario que realizó durante su programa “The Wendy Williams Show”. Williams decidió hacer referencia a la cicatriz que Joaquin Phoenix tiene en su labio superior.

La presentadora estaba haciendo un análisis sobre el actor, su físico y su estilo, mientras comentaba su posibilidad de ganar el premio como Mejor actor durante los Oscar 2020 gracias a su papel como Joker. Todo iba bien hasta que se le ocurrió burlarse del “labio leporino”, haciendo además, ademanes exagerados para simular la posición de su labio.

Williams llegó incluso a jalar su propio labio hacia arriba para simular un labio leporino y dijo que la cicatriz de Phoenix era mucho más notoria cuando no usaba bigote. Al darse cuenta de lo que había hecho y dicho, ella trató de corregirlo al decir que los rasgos de Phoenix le parecían muy atractivos.

El actor, nacido en San Juan, Puerto Rico, ha negado en varias ocasiones que su cicatriz se deba a paladar hendido, como se especula. Él asegura que nació con la marca y que tanto él como su madre se lo atribuyen a un fuerte dolor que ella tuvo antes que él naciera.

Los comentarios de Wendy causaron indignación en las redes, donde los usuarios la acusan de bromear con un tema como ese. Las críticas no se hicieron esperar e incluso la misma Cher se fue en contra de ella. Por medio de una publicación en Twitter le dejó claro que no aprobaba sus comentarios.

“Wendy Williams, iba a tratar de mantener mi temperamento, pero estoy tan enojada que no puedo, en 1985 hice una película llamada “Máscara!”, a través de esa película me involucré con los niños y adultos que tenían Anomalías craneofaciales. No tienes idea por lo que estas personas pasan, hasta más de 20 operaciones…’’, escribió la actriz.

BEFORE THEIR TEENS‼️MUCH OF THE TIME THEY ARE IN PAIN,AFRAID,BUT HAVE HOPE 🙏🏻THEY WILL LOOK NORMAL. THE💔& FEAR THEIR PARENTS GO THROUGH IS UNBEARABLE. IF YOUR MOM SAW WHAT YOU DID SHE’D BE ASHAMED. MY MOM TAUGHT ME TO LOVE & HELP PPL IN PAIN.WHO ARE U⁉️U SHOULD B FIRED

