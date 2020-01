Joaquin Phoenix es arrestado en protesta por cambio climático

Los actores Joaquin Phoenix y Martin Sheen fueron arrestados en las protestas semanales por el cambio climático organizadas por la también actriz Jane Fonda.

El reciente ganador del Globo de Oro por su interpretación de "Arthur Fleck" en la película "Joker", dirigida por Todd Phillips, se ha sumado a la lista de los actores arrestados que acuden a estas protestas.

En dicha publicación, la reconocida actriz también indicó a las personas que acompañaron en las protestas de este viernes:

De acuerdo con la cadena estadounidense "CNN", Fire Drill Fridays fue quien confirmó el arresto de los dos actores.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020