Kim Flores luce su figura en un sensual bikini que dejó ver hasta sus tatuajes

Desde que se convirtió en la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores captó la atención y avanzó poco a poco en las tendencias de las redes el año pasado, logrando acumular un millón de seguidores.

Con postales que causan sensación al instante y generan una polémica en la sección de comentarios, la modelo guatemalteca complace a sus fans mostrando su escultural cuerpo.

Flores usa los atuendos más pequeños para posar frente a la cámara sin miedo alguno. El vocalista de “La Trakalosa” y su esposa disfrutan de sus vacaciones familiares en la playa.

Sin embargo no pierden oportunidad para compartir lo bien que la están pasando en el sol y la arena.

Hace unos días Flores arrasó con los me gusta al postear unas fotos de sus vacaciones en Cabo San Lucas, Baja California. Sentada en la piscina, presumió su plano abdomen.

La mamá de Elian, Gianna y Luna dejó ver los tatuajes que tiene en su cintura, torso y antebrazo al lucir una malla azul con estampado de flores.

“Deja que la vida fluya”, escribió la exintegrante del grupo Sur Caribe recibiendo miles de elogios por la increíble figura que posee, incluyendo sus tonificadas piernas.

Más adelante la protagonista del videoclip “es muy irresponsable” subió un video donde enfocaba su retaguardia, mientras pedía que la siguieran en su cuenta de Tik Tok.

Tanta piel causó críticas

Tras postear varias fotos en bikini, fueron varios usuarios de redes los que cuestionaron el video de Kimberly Flores asegurando que se trata de una mujer que tiene que darse a respetar por ser madre y el hecho de que su esposo, Edwin Luna le permita "exhibirse".

“Pues que no se acuerdan de donde viene, aparte un marido que te quiere de verdad no va permitir que su mujer ande. Enseñando demás y que le falten al respeto y además que no ven que tiene niños y que van a la escuela el tiempo lo dirá después no se quejen lo que le digan de su mamá", escribió un usuario.

Tras los ataques de algunos, sus fieles seguidores salieron en defensa: “Hay por qué siempre mujeres atacando a otra mujer, dejen de estar de envidiosas y pónganse a hacer ejercicio Kim flores estás hermosa, tienes un cuerpazo espectacular dios te bendiga hermosa ❤️”.