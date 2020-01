FOTOS. Las mejores y peores vestidas de los Critics Choice Awards 2020

Los Critics Choice Awards 2020 premian a lo mejor del cine y la televisión, gracias a la opinión de casi 400 críticos, por lo que se trata de una gran noche para muchos.

Previo a la ceremonia, los famosos desfilaron por la alfombra azul presumiendo sus mejores galas, las actrices que acapararon todas miradas deslumbraron con su belleza y elegancia, entre ellas Nicole Kidman, Jennifer López, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lucy Hale, entre otras.

A post shared by En Boga con Carla (@enbogaconcarla) on Jan 12, 2020 at 5:13pm PST

View this post on Instagram

A post shared by PoPmundo RD ❗️ (@popmundord) on Jan 12, 2020 at 4:56pm PST

View this post on Instagram

A post shared by ⭐jlohollywoodstar ⭐ (@jlo_legend) on Jan 12, 2020 at 4:59pm PST

View this post on Instagram

A post shared by Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus) on Jan 12, 2020 at 3:53pm PST

View this post on Instagram

A post shared by ✨🔮 E a R t H 🔮✨ (@earthward09) on Jan 12, 2020 at 5:14pm PST

View this post on Instagram

#AJMichalka is wearing a fun green an white @bettafranchi gown at the #CriticsChoice Awards https://t.co/i3eHjpztVa pic.twitter.com/Vd7VEDNkWj

First look!! @kennedymcmann at today's 25th Annual Critics' Choice Awards. She looks so pretty 😍😍😍#CriticsChoice pic.twitter.com/D8rKjonagu

— kennedy-mcmann.com (a fansite) (@KennedyMcMannUS) January 12, 2020