Tras polémica de “La Academia”, Danna Paola se tapa la cara y sale huyendo de las cámaras

Esta ha sido una semana muy dura para Danna Paola. El domingo se enfrentó al alumno de “La Academia”, Gibrán Gutiérrez, después de que este le falta al respeto.

La dura respuesta de la cantante hacia el joven se volvió viral y ahora, ha causado que la artista se sienta incómoda en público.

El programa estadounidense “Suelta la sopa” se la encontró en el Aeropuerto Internacional de la CDMX y la reacción de la cantante fue muy inesperada.

En primer lugar se cubrió el rostro con el fin de que la cámara no la tomara y se intentó justificar diciendo: "me voy a ver bien grosera tapándome la cara, pero me veo fatal, amigos, vengo de show y andaba en fiesta, entonces básicamente Feliz Año Nuevo".

A pesar de su respuesta, muchos consideran que en realidad está huyendo de las cámaras para no continuar hablando de la polémica que sucedió el pasado domingo en el reality show.

Su posición como crítico está en juego

La intérprete también estalló contra ejecutivos de TV Azteca y ahora estaría en duda su regreso al reality musical.

Según información de la revista TV Notas, Danna canceló su participación en el concierto del Juguetón porque no le gustó la manera en que la televisora trató el conflicto.

“Lo del domingo lo vio como una reacción natural, pero no le pareció que siguieran promocionando ese momento y tuvo fuertes diferencias con Sandra Smester, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General de Azteca Uno, con quien se quejó de que estaban explotando el amarillismo. Este enfrentamiento lo tuvieron cuando por la mañana Danna fue a TV Azteca a hacer su prueba del sonido para su presentación de esa tarde en El Juguetón”, explicó una fuente consultada por la revista.

Como no se resolvió la inquietud de Danna, la cantante no se presentó al concierto y aunque le dijeron que tenía una reunión con Alberto Ciurana (Director general de contenido y distribución de TV Azteca), la cantante dejó en claro que no deseaba volver a hablar con ellos sino con Benjamín Salinas, el presidente de la televisora.