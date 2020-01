El guatemalteco Juan Pablo Olyslager podría ganarle como “Mejor Actor" a Leo DiCaprio y Joaquin Phoenix

View this post on Instagram

2019 LEJA FILM AWARD NOMINEES: BEST PICTURE OF THE YEAR –“1917” (Universal Pictures) – Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jay-Ann Tenggren –“The Farewell” (A24) – Daniele Melia, Peter Saraf, Marc Turtletaub, Andrew Miano, Chris Weitz, Jane Zheng, Lulu Wang, Anita Gou –“Hustlers” (STX Films) – Jessica Elbaum, Will Ferrell, Adam McKay, Elaine Goldsmith-Thomas, Jennifer Lopez –“The Irishman” (Netflix) – Martin Scorsese, Robert DeNiro, Jane Rosenthal, Gaston Pavlovich, Randall Emmett, Emma Tillinger Koskoff –“Marriage Story” (Netflix) – Noah Baumbach, David Heyman, Craig Shilowhich –“Monos” (NEON) – Fernando Epstein, Alejandro Landes, Cristina Landes, Santiago A. Zapata –“Once Upon a Time in…Hollywood” (Sony Pictures) – Quentin Tarantino, David Heyman, Shannon McIntosh –“Pain and Glory” (Sony Pictures Classics) – Agustín Almodóvar –“Parasite” (NEON) – Young-Hwan Jang, Kwak Sin-ae –“The Two Popes” (Netflix) – Dan Lin, Jonathan Eirich, Tracey Seaward #YoSoyLEJA #LEJAFilmAwards