Aracely Arámbula presume su minicintura en atrevido bikini

Aracely Arámbula inició 2020 con la actitud sensual que la caracteriza. En los primeros días del año, la cantante ya compartió unas fotos en bikini de infarto, donde lució tremendo cuerpazo gracias al ejercicio que hace y buena alimentación que tiene.

La actriz publicó una foto en sus redes sociales en las que vemos que está recostada en la piscina con una panorámica increíble, y ella con una maravillosa figura. Hasta posteó: "Y cómo no enamorarse del 2020".

La ex de Luis Miguel se recostó en los mosaicos de la piscina, dejando su figura al descubierto con un bañador de dos piezas en color verde.

Aracely Arámbula exhibió sus piernas, diminuta cinturita y pechonalidad mientras el mar de fondo engalanó la instantánea que no tardó en ser comentada por los usuarios.

Para acompañar el post, Aracely Arámbula destacó que se vienen importantes proyectos para esta semana: “Agárrenme porque no me voy… si no es porque esta semana comienza la gran aventura de nuestra Doña 2. Ay, gracias a Dios ya es real”.

Fans y famosos elogian su belleza

Maribel Guardia fue una de las primeras en reaccionar ante la candente foto de la intérprete y escribió: “Princesa”. Juan José Origel, también conocido como Pepillo Orige, dijo: “Qué bárbara, mi Chule”. Andrea Martí fue otra de las famosas en sumarse a los elogios por la noticia de la actriz: “Qué emoción hermana”.

Y sus seguidores no tardaron en continuar con los elogios. “Eres lo mejor de mi vida”, “La cuerpa”, “Y bueno, usted preciosa como siempre. Cuerpazo”, “Virgen de la caridad, qué bellezón de mujer”, “Por Dios”, “Cuerpazo, me encantas. Aracely Arámbula, cuidado, que los bombones al sol se derriten”, “Eres perfecta. Te amo”, “Eres una Diosa”, “No manches, qué bella eres”, “Dios mío, me morí”, “Me caso”, “Me matas”, “Mujer hermosa”, “Me fascina ese cuerpo”, “Te amo”, “Tanta belleza”, “Diosa”, “eres arte”, “estás hermosísima, espectacular, sexy”, “tanta perfección”, “mi Sirena”, “derrochas belleza”, “la perfección se llama Aracely Arámbula”, fueron otros piropos recogidos.