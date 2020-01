Ana Bárbara se deja ver sin maquillaje mientras hace un candente baile

View this post on Instagram

NO ES FÁCIL LLEVAR UNA CASA UNOS HIJOS UNA CARRERA EN GENERAL LO QUE LLAMARÍAMOS UNA “BUENA VIDA” PERO LOQUE SI ES QUE UNA ACTITUD AMOROSA Y POSITIVA (ay aunque les comparto que a veces me cuesta 😱) HAGO UN ESFUERZO POR PASARLA DIVERTIDO POR VER LOS PROBLEMAS COMO RETOS Y APRENDER DE ELLOS, Y BUENO ASÍ MI MAÑANA DE HOY, CERO GLAMOURS con mi pijama de duende JAJAJA @soyezra PERO HARTO CORAZÓN Y CON ESTOS CHIQUILLOS @chemafernandezugalde y @jeronimo_barba QUE HACEN MUY AMENO MI DÍA DE DOÑA SOYLA JAJAJJAJJAJAJJ Y COMO YA LES DIJE, NO ME RAJO Y NO ME RAJO JAJAJJAJA #familia #mentepositiva #amadecasa #madre #feliz2020