La actriz de “Código Fama”, María Chacón, sufre falla de vestuario y deja ver su entrepierna

View this post on Instagram

PARTY UNDER THE STARS✨💫 . Ayer en el evento de @theofficialpandora conociendo la nueva colección inspirada en las constelaciones y signos del zodiaco. ☪️ Gran regalito para navidad🌟 #PandoraGift #PandoraMx . . . 👗: @paris_london_boutique Styled by: @alvmontm 🖤 . . 📸: @jorgebarreda