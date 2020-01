Revelan la verdadera razón detrás de la supuesta enemistad entre Belinda y Daniela Luján

La televisión mexicana vivió la rivalidad juvenil más fuerte de la historia entre Belinda y Daniela Lujan, luego de que ésta tomara el papel de la primera en la telenovela Cómplices al rescate, estrenada en 2002.

Desde entonces, se dice que las dos actrices mantienen una pelea y muchos de los fans de aquél entonces, mantienen rencor hacia Daniela tras haber tomado el papel de Silvana y Mariana, las protagonistas gemelas, luego de la salida de Belinda de la novela.

Sin embargo, el usuario de Twitter @RoyRollitos se dio a la tarea de investigar y dar a conocer lo que sucedió en aquél entonces.

La teoría que revela el origen

A decir del usuario, la idea original de la telenovela pertenecía a la misma Daniela Luján, quien se la presentó a la productora Rosy Ocampo para trabajar juntas en el proyecto, con la condición, por supuesto, de que ella sería la protagonista.

Sin embargo, cuando la idea maduró, la productora decidió otorgarle el papel principal a Belinda, quien ya se había consolidado como la estrella infantil del momento.

“Esa telenovela yo se la platiqué a la productora, que sea de gemelas, y me dijo: ‘La telenovela es tuya’, entonces me empezaron a llamar de la prensa para preguntar por el protagónico. Y entonces estamos viendo la televisión, los programas de chismes, y sale mi compañera (Belinda) con los libretos en la mano dice: ‘Ya vamos a comenzar a grabar Cómplices al rescate’”, explicó Luján en una entrevista antigua.

La telenovela tuvo mucho éxito entre el público infantil y la televisora decidió alargarla para tener una competencia fuerte ante la llegada del Mundial del 2002, pero todo se derrumbó cuando los planes de los padres de Belinda para lanzarla como solista no coincidieron con los de la producción.

“Yo no quería estar en una producción donde se maltrata a los niños, donde no se les da su lugar”, declaraba Belinda al comienzo de su adolescencia, cuando también dijo que Daniela no era cantante ni imponía una tendencia al vestir: “Yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta imponer moda, para ser un ejemplo a seguir”.

Daniela, por su parte, siempre se mantuvo al margen y prefirió no ahondar en las desafortunadas críticas que recibía, pero fue el público quien desde entonces se encargó de establecer una presunta rivalidad entre ambas estrellas infantiles y ahora juveniles.