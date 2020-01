Los videos musicales más vistos en 10 años, ¿quién rompió récords en YouTube?

Con el fin del 2019 también se llega al fin de la década. Youtube no se podían quedar atrás, es por eso que la plataforma digital presentó su lista con los 10 videos musicales más vistos de los últimos 10 años.

Sin duda alguna, la canción “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ganó la década de 2010, según un balance de los videos más vistos en YouTube.

Casi dos años después de su lanzamiento, la obra del cantante puertorriqueño y la estrella de reggaetón continúan subiendo en las listas y quedó en la cima de los éxitos entre 2010 y 2019.

Top 10 de videos más vistos

Despacito – Luis Fonsi y Daddy Yankee: Esta exitosa canción quedó a la cabeza de la última década con 6.500 millones de reproducciones hasta el momento.

2. Shape of you – Ed Sheeran: Este video se coronó como el segundo más visto en 10 años con unas 4.500 millones de reproducciones.

3. See you again – Wiz Khalifa: esta canción también fue un homenaje al actor Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico antes de que se estrenara la película “Rápido y Furioso 7” en 2015.

4. Uptown funk – Mark Ronson y Bruno Mars: acumula 3.700 millones de visualizaciones. Quedó en la cima de las listas durante 14 semanas en 2015 y fue el Billboard Hot 100 más duradero de la década.

5. Gangnam Style – Psy: posee 3.400 millones de reproducciones. En 2014 rompió YouTube al superar el promedio de visitas que la plataforma podía manejar.

6. Sorry – Justin Bieber: este éxito del canadiense en 2015 llegó a sus fanáticos con 3.200 millones de vistas.

7. Sugar – Maroon 5: lanzada en 2015 e interpretada durante el show de medio tiempo del Super Bowl de ese año, su video fue visto más de 3.000 millones de veces.

8. Roar – Katy Perry: con 2.900 millones de reproducciones, la canción fue utilizada como tema de campaña de Hillary Clinton para las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

9. Counting Stars – OneRepublic: la banda estadounidense lanzó esta canción en 2013 y concluyó la década con más de 2.800 millones de vistas en YouTube.

10. Thinking out loud – Ed Sheeran: el cantante inglés es el único artista que tiene dos sencillos en este ránking. Esta canción de 2014 tiene 2.800 millones de reproducciones en la plataforma de videos.