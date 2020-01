José Manuel Figueroa sufre aparatosa caída durante un concierto y casi es aplastado por su caballo

José Manuel Figueroa se encontraba dando un concierto en Texcaltitlán, Estado de México. Pero, en cierto punto del show, el cantante perdió el equilibrio estando sobre su caballo, pues la montura se reventó de acuerdo con el mismo artista quien subió el video en sus redes sociales.

"No cae el que no se sube, desgraciadamente reventó la montura, nada más que hacer, levantarse, sacudirse y entregar el corazón al público, como me el viejo, Accidente en Texcaltitlán Estado de México, 1 de enero……….. Lo bueno es que mi caballo el Gardel me hizo caso y se tranquilo al escucharme, ahí vuelo a comprobar que los animales aprenden con cariño, No con golpes ……… Te amo Gardel, gracias por cuidarme", escribió José Manuel.