La modelo guatemalteca, Marce Tánchez, comparte sus “reglas” para el 2020 mientras presume su tonificado cuerpo en bikini

REGLAS PARA ESTE 2020 1. No necesitamos encontrar el momento perfecto, siempre podemos crearlo solamente hay que atrevernos a luchar por nuestros sueños y creer en nosotros mismos 2. Dejemos de buscar la felicidad en alguien más, ser feliz es una decisión que depende únicamente de nosotros mismos 3. Si no cabemos, no debemos encogernos para encajar 4. Normalicemos el decir "No", no tratemos de quedar bien con todos 5. Vamos a enamorarnos de verdad, de nosotros mismos, de quienes somos, a cuidarnos y darnos lo mejor por amor propio 6. No nos olvidemos de lo que realmente importa, amistades verdaderas, regalar sonrisas, dar a los demás y contagiar energía positiva. No te preguntes que necesita el mundo; pregúntate que te hace sentir vivo. Y después sal y hazlo. Porque el mundo necesita gente que esté VIVA… – Howard Thurman . ¿Que regla es la que mas necesitan aplicar este nuevo año? Los leo así trabajamos eso este año que viene! Abrazote a todos y disfruten mucho!🥰