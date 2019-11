Tania Ruiz revela que se casaría con Peña Nieto “sin pensarlo dos veces”

Aunque la modelo Tania Ruiz nunca ha tenido el deseo de casarse, si se tratara de una unión con el ex presidente Enrique Peña Nieto no dudaría en dar el "sí" y llegar al altar con él.

Así lo reveló la potosina en una entrevista con la revista ¡Hola!, donde además dijo que se encuentra muy enamorada del ex mandatario.

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, dijo Tania a la publicación.