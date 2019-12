Becky G revela fotos antes de sus cirugías, ¡así se veía en realidad!

View this post on Instagram

¡Estoy muy emocionada de anunciar que mi próxima colaboración con @colourpopcosmetics, “Hola Chola”, estará disponible este jueves 12/12 a las 10am PT! ☺ Esta colección es muy especial para mí. La mayor inspiración detrás son los estilos y influencias de mi madre que me han sido transmitidas a mí y a las jefas que me rodean todos los días. Inspiración directamente del armario de mi madre en la escuela secundaria en los años 90 y de mis primas mayores que me vestían como ellas a principios de la década de 2000 🖤 Gracias a mis amigas @iluvsarahii y @makeupshayla por ser parte de esto conmigo! ¡Mira mi historia para ver la colección completa! Bienvenido a #HolaChola 💋 #BeckyGxColourPop