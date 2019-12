Selena Gómez se descuida y muestra su entrepierna en bikini

Selena Gómez se volvió el centro de atención de los haters con las fotografías de ella en bikini donde aparece mostrando sus partes íntimas.

Son muchas las veces que hemos visto fotos de la cantante, ya sean actuales o no, en las que no sale precisamente muy favorecida. Sin embargo, en esta ocasión, los haters han hecho circular imágenes de Gómez en bikini.

En una foto, vemos como Selena toma el sol en una posición algo comprometida sin tener en cuenta que son varios los paparazzi que están al acecho captando el momento. La cantante luce un bikini celeste y, por el ángulo de los fotógrafos, la actriz fue captada mostrando la entrepierna en traje de baño.

Por si esto fuera poco, también se viralizaron fotografías en las que aparece con un bikini de hilo de espaldas que, de acuerdo con muchos, “se le ve muy mal”.

Y como era de esperarse, la gran mayoría de comentarios que generaron esas imágenes fueron todos negativos.

“¡Terrible!”, “Sabía que se había engordado, pero no me imaginaba que estuviese así”, “Cómo se ha puesto”, “Qué bestia”, “Yo entiendo que ya no le importe estar estupenda, pero me parece a mí que esto tampoco es que sea muy sano la verdad”, fueron algunos de ellos.

¿En estado de ebriedad?

La cantante ha estado en boca de todos tras su paso por los premios AMA. La entrada de Selena Gómez a la gala de entrega de los premios American Music Awards no ha dejado indiferente a nadie por sus contoneos constantes y su dificultad para tenerse en pie.

La joven llegó en un posible estado de ebriedad tal y como han apuntado los allí presentes que no dejaron pasar la oportunidad de grabar la escena.