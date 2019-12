Alejandro Sandí rompe el silencio y habla de su atemorizante secuestro

Tras sufrir un terrible secuestro hace dos semanas, Alejandro Sandí reaparece en redes sociales y habla por primera vez sobre lo que sintió.

A través de un video mencionó que lo más difícil es responder a la pregunta ¿Cómo estás? “No sé bien cómo estoy, pero estoy en el proceso de resolverlo. Estoy tratando de averiguarlo”.

“Voy a estar de regreso, se los prometo, pero ahora es conmigo con quien tengo que estar bien y luego con todos”, aseguró el actor de “El Señor de los Cielos”.

“Gracias de verdad a toda la gente que directa o indirectamente tuvo que ver para que yo esté bien, para que esté en mi casa, gracias por cada uno de sus mensajes”, se refirió sobre las muestras de cariño que recibió tras ser víctima del estremecedor suceso.

También agradeció a todos los que mostraron su preocupación expresando: “Quiero agradecer de verdad cada uno de sus mensajes a toda la gente que me mandó un mensaje, que me mandó un tuit, que me manifestó su preocupación”.

Y finalmente agradeció a los medios de comunicación por la difusión de su caso que estremeció a sus amigos, fans y familiares.

El pago de la recompensa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló a la prensa durante la Quinta Semana de la Ciberseguridad que el grupo delictivo había solicitado un rescate, tras sostener comunicación.

Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente si los familiares de las víctimas pagaron un rescate a los secuestradores, distintas versiones aseguran que sí se pagó una cantidad para liberar a los retenidos.

Según el periodista Carlos Loret de Mola, los familiares sí pagaron por el rescate, pero la cantidad fue “mínima".

“Se pagó un ‘rescate mínimo, menos del 10% de lo pedido', por la liberación del mexicano y el francés, me dicen fuentes. La negociación la hizo la Comisión Nacional Antisecuestros. Su hipótesis es que se trató de un secuestro aleatorio: no iban por ellos, no los estudiaron”, escribió en su cuenta de Twitter el reportero.