Esta cantidad de dinero habría pagado la familia de Alejandro Sandí para que fuera liberado

Tras ser secuestrados el pasado domingo en el Nevado de Toluca, Estado de México, este lunes fueron liberados Alejandro Sandí y el turista francés Fréderic Michel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reveló a la prensa durante la Quinta Semana de la Ciberseguridad que el grupo delictivo había solicitado un rescate, tras sostener comunicación.

Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente si los familiares de las víctimas pagaron un rescate a los secuestradores, distintas versiones aseguran que sí se pagó una cantidad para liberar a los retenidos.

Según el periodista Carlos Loret de Mola, los familiares sí pagaron por el rescate, pero la cantidad fue “mínima".

“Se pagó un ‘rescate mínimo, menos del 10% de lo pedido', por la liberación del mexicano y el francés, me dicen fuentes. La negociación la hizo la Comisión Nacional Antisecuestros. Su hipótesis es que se trató de un secuestro aleatorio: no iban por ellos, no los estudiaron”, escribió en su cuenta de Twitter el reportero.

Las declaraciones de Loret de Mola concuerdan con la información que fuentes federales le revelaron al diario Milenio.

Según esta versión, la familia de Alejandro Sandí habría pagado 30.000 pesos (USD 1.542) por su liberación, en lugar de los 150.000 (USD 7.709) que pedían inicialmente los secuestradores. Es decir, un 20% de la cuantía que el grupo armado solicitó durante la negociación.

Sin pronunciarse tras ser liberado

Por el momento, el actor no ha publicado ningún mensaje a través de sus redes sociales. Sí lo hizo la actriz Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, que viajaba con él en la camioneta cuando fueron asaltados.

“¡Amén están bien! Tanto Alejandro como el turista francés. Gracias por compartir y a todos por sumar”, escribió.