Fabiola Roudha luce pronunciado escote y roba suspiros de fans

El inicio de diciembre emociona a muchas personas, y Fabiola Roudha es una de ellas. La guatemalteca publicó en sus redes sociales una fotografía para compartir su entusiasmo por el fin de año.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su pronunciado escote.

“Good vibes!! A disfrutar del 1er domingo de Diciembre!🎄🌟 #diciembre🎄”, escribió junto a la imagen. La cantante lució una entallada blusa amarilla que resaltó sus atributos, y con una sensual pose, bastó para que los fans la llenaran de elogios.

“Lindas lolas”, “Estas guapísima”, “¡DIOOOOS! Calmateeee 💘 te estás pasando de hermosaaaaaa”, “Esa guaperrima”, “Toda una Diva”, “Stunning”, “Además de ser una excelente cantante, es una mujer muy hermosa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ya cuenta con más de dos mil likes.

Exitosa gira en México

Fabiola Roudha se estará presentando en el Festival Trinidad Indie XELA el próximo 14 de Diciembre. Y aprovechó para invitar a los fans con un pequeño video donde muestra el adelanto de lo que los asistentes podrán presenciar.

Recientemente, la cantante llevó a México su gira “Más Allá Tour 2019“. En entrevista con Anton Noticias, la guatemalteca dijo “México me ha tratado rebién, siempre me ha abierto sus puertas, la verdad es que no me puedo quejar”, dijo la cantante.

“Estoy promocionando mi nuevo disco “Más Allá”, así que tocaré mis canciones y covers de Aretha Franklin y The Beatles, por mencionar algunos”, dijo referente al show.

Al cuestionarle sobre su proceso de composición nos platicó que: “No tengo una fórmula como tal, siempre cargo con mi teclado, de repente escribo frases en mi teléfono, lo que dejo al último es la letra, mi género es el mismo pero me gusta hacer cosas nuevas”.