Brad Pitt habla de sus problemas de alcohol en emotiva entrevista

Mucho se ha hablado del alcoholismo de Brad Pitt, especialmente después de que Angelina Jolie reveló que esta fue una de las causas por las que se separó del actor. Sin embargo, el galán de películas nunca se había referido directamente al tema.

En una de sus entrevistas más honestas de los últimos años, Pitt habló con el también actor Anthony Hopkins en una conversación en la que se sincera sobre sus problemas con el alcohol y la forma en la que ha lidiado con los problemas de su pasado.

"Me estoy dando cuenta, como acto real de perdonarme a mí mismo por todas las decisiones que he tomado y de las que no estoy orgulloso, de que valoro esos tropiezos porque han conducido a cierta sabiduría, que a su vez me han conducido a algo más", contó Pitt en su entrevista con Hopkins publicada en la revista Interview.

"No puedes tener una cosa sin la otra. Lo veo como algo que estoy empezando a entender en esta época de mi vida", añadió.

Hopkins lo miró, y sin rodeos innecesarios entre amigos, le preguntó por sus problemas con la bebida. “He leído que has tenido problemas con el alcohol”, comentó. “Lo vi como una manera de escapar”, respondió el actor.

“Critican duramente”

"Creo que vivimos en una era en la que somos extremadamente moralizantes y tardamos poco en tratar a las personas como desechables", explicó Pitt.

"Siempre hemos puesto mucha importancia en el error. Pero el siguiente paso, lo que haces después del error, es lo que de verdad define a una persona. Todos vamos a cometer errores, ¿pero cuál es el siguiente paso? Como cultura, no tendemos a quedarnos lo suficiente para ver cuál es el siguiente paso de esa persona y esa es la parte que encuentro más estimulante e interesante", finalizó.