Filtran el video que muestra los minutos previos del brutal asesinato de Brian de Prado

¡Asesinan a Brian Del Prado ex participante del programa ENAMORANDONOS! El joven iba saliendo de un bar en Coyoacán, iba acompañado de una joven, dos hombres en una motocicleta comenzaron a disparar en dirección al carro de Brian, un disparo en la cabeza fue lo que lo dejó sin vida. Por otra parte su acompañante resultó con una herida en el rostro pero su estado de salud no se encuentra en peligro. #briandelprado #enamorandonos