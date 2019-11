37 años después, E.T. y Elliott protagonizan un emotivo reencuentro

View this post on Instagram

E.T. Já foi em 1982, mas rever este filme e deliciar-se com os extraordinários extras é como possuir o bilhete mágico para recuar no tempo, num tempo que ainda é o nosso e tal como na magia do cinema, temos a possibilidade de começar tudo, tudo de novo e sonhar outra vez 😊💪🎬 #et #etmovie #filmes #spilberg #stevenspielberg #cinema #films #myworld #reborn #arouca