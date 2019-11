Inés Gómez Mont vuelve a caminar tras la extirpación de un tumor del cerebro

View this post on Instagram

Cuando me detectan los dos tumores cerebrales, acudí con varios doctores que no me pintaban el mejor panorama, me hablaban de abrirme toda la cabeza y que la cirugía sería muy riesgosa. Decidí no tomar una decisión precipitada, pues quería realmente estar en las mejores manos. Me daba terror lo que estaba sucediendo, fue algo que me tomo por sorpresa, jamás me imaginé que una visita al médico, terminaría en una noticia cómo está.. “Ines tienes dos tumores cerebrales” Déjenme les cuento que desde que lo vi por primera vez fue algo súper especial, fue sonriente, amable, sencillo y sobre todo muy optimista, hizo hasta lo imposible para evitar abrirme la cabeza. Le platiqué de la cantidad de hijos que tenía y no se la creía, lo único que le pedía era que me cuidara para estar bien para ellos. Siempre me ha mirado a los ojos y me ha dicho,” todo va a estar perfecto, no hay nada de que preocuparnos” Uff él no se imagina la paz que generan esas palabras en mi corazón. En fin no las aburro mas con mi historia que es larga …. Solo quiero reconocer el talento de este hombre. Un migrante que cruzo la frontera en busca de un mejor futuro y es un ángel para muchas personas. Hoy @doctorqmd es la cabeza del departamento de neurocirugía de la clínica Mayo la más importante del mundo. Si de verdad entendieran la persona tan importante y respetada que es a nivel mundial y lo sencillo que es, no darían crédito. Les presumo que hasta Bratt Pitt le está haciendo una película sobre su vida!! Le han hecho documentales, reportajes y le han dado reconocimientos por todo el mundo, y SI, ES MEXICANO!! Saben cuantas vidas ha salvado?? Lo que más orgullo me da de compartibles es que a pesar de tener una agenda de locos, siempre se da tiempo para ayudar con su fundación @missionbrainfoundation viene varias veces al año con su equipo a operar gratuitamente a México a personas de escasos recursos de tumores cerebrales! Jamás se ha olvidado de sus raíces y de su gente. Es realmente un hombre digno de admirar. Gracias DR Q por ser ese ejemplo y ser uno de los grandes mexicanos que debemos reconocer y admirar pero sobre todo de los que debemos aprender mucho. Te quiero mucho mi “Dr Q” 🙏🏼❤️